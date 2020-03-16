В эвакуированных из Италии украинцев тесты не выявили Covid-19 – Минздрав

548 просмотров
Понедельник, 16 марта 2020, 01:31

Министерство здравоохранения сообщило, что в эвакуированных из Италии граждан Украины экспресс-тесты не подтвердили коронавирус.

Источник: сообщение МОЗ

Дословно: "В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено."

Детали: Несмотря на тесты, все эвакуированы обязались оставаться две недели в самоизоляции.

Перед посадкой в ​​самолет итальянские медики провели досмотр пассажиров. Им проверили температуру. 

Во время посадки на борт уже украинские врачи также замеряли температуру тела эвакуированным. По их данным, у всех она была в норме.

Быстрый тест сделали после того, как самолет приземлился в Борисполе.

Что предшествовало: Вечером 15 марта в Украину прибыл спецрейс SkyUp Airlines с эвакуированными из Италии украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля. 
  • С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 
  • По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный). 

Украинская правда
Темы: коронавирус Украина Италия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Казахстане на месяц ввели чрезвычайное положение из-коронавируса 16 марта 2020, 00:58
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины 16 марта 2020, 00:18
Минздрав просит не покупать "лекарства от коронавируса" 15 марта 2020, 23:49
Все новости
Главные новости
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В полночь на границе закроют около 100 пунктов пропуска
В Украину прибыл спецборт с эвакуированными из Италии
Львов закрывает все магазины, кроме продуктовых и аптек – мэр
Все новости
мнение

Почему не стоит убивать все бактерии, которые живут в нашем организме

Образование

ЗНО по истории Украины: анализ, лайфхаки и советы экспертов

психология

6 советов, как контролировать себя во время вспышки гнева

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!