В эвакуированных из Италии украинцев тесты не выявили Covid-19 – Минздрав
Министерство здравоохранения сообщило, что в эвакуированных из Италии граждан Украины экспресс-тесты не подтвердили коронавирус.
Источник: сообщение МОЗ
Дословно: "В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено."
Детали: Несмотря на тесты, все эвакуированы обязались оставаться две недели в самоизоляции.
Перед посадкой в самолет итальянские медики провели досмотр пассажиров. Им проверили температуру.
Во время посадки на борт уже украинские врачи также замеряли температуру тела эвакуированным. По их данным, у всех она была в норме.
Быстрый тест сделали после того, как самолет приземлился в Борисполе.
Что предшествовало: Вечером 15 марта в Украину прибыл спецрейс SkyUp Airlines с эвакуированными из Италии украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
- По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).