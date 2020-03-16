В эвакуированных из Италии украинцев тесты не выявили Covid-19 – Минздрав

Министерство здравоохранения сообщило, что в эвакуированных из Италии граждан Украины экспресс-тесты не подтвердили коронавирус.

Источник: сообщение МОЗ

Дословно: "В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено."

Детали: Несмотря на тесты, все эвакуированы обязались оставаться две недели в самоизоляции.

Перед посадкой в ​​самолет итальянские медики провели досмотр пассажиров. Им проверили температуру.

Во время посадки на борт уже украинские врачи также замеряли температуру тела эвакуированным. По их данным, у всех она была в норме.

Быстрый тест сделали после того, как самолет приземлился в Борисполе.

Что предшествовало: Вечером 15 марта в Украину прибыл спецрейс SkyUp Airlines с эвакуированными из Италии украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

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