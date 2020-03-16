МЗС: За кордоном 6 українців лікують від коронавірусу

Шість українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від Covid-19, ще п’ятеро вже одужали.

Джерело: повідомлення МЗС

Деталі: Станом на 23 годину 15 березня по двоє громадян України лікуються в Німеччині та Італії. Також по одному українцю перебувають під наглядом медиків в Молдові та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомили в МЗС, за час поширення вірусу всього евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнеру "Grand Princess" та Італії.

Що передувало: 13 березня в італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус Covid-19.

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