МЗС: За кордоном 6 українців лікують від коронавірусу

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Понеділок, 16 березня 2020, 03:27

Шість українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від Covid-19, ще п’ятеро вже одужали.

Джерело: повідомлення МЗС

Деталі: Станом на 23 годину 15 березня по двоє громадян України лікуються в Німеччині та Італії. Також по одному українцю перебувають під наглядом медиків в Молдові та Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Як повідомили в МЗС, за час поширення вірусу всього евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнеру "Grand Princess" та Італії. 

Що передувало: 13 березня в італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус Covid-19.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
  • Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний). 
  • Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.

Українська правда
Теми: коронавірус МЗС


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