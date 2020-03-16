МИД: За рубежом 6 украинцев лечат от коронавируса
Шесть украинцев, которые находятся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро уже выздоровели.
Источник: сообщение МИД
Детали: По состоянию на 23 час 15 марта по двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу находятся под наблюдением медиков в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.
Как сообщили в МИД, за время распространения вируса всего эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.
Что предшествовало: 13 марта в итальянской больнице скончалась гражданка Украины, в которой обнаружили коронавирус Covid-19.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
- По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).
- В полночь 16 марта в Украину прекращают пускать иностранцев и закрывают около сотни пунктов пропуска.