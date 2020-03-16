МИД: За рубежом 6 украинцев лечат от коронавируса

Шесть украинцев, которые находятся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро уже выздоровели.

Источник: сообщение МИД

Детали: По состоянию на 23 час 15 марта по двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу находятся под наблюдением медиков в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщили в МИД, за время распространения вируса всего эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.

Что предшествовало: 13 марта в итальянской больнице скончалась гражданка Украины, в которой обнаружили коронавирус Covid-19.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

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