Зеленський просить заборонити збиратися у групки більше 10: включно з церквами

Президент Володимир Зеленський закликає Кабмін заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, враховуючи церковні обряди і церемонії.

Джерело: звернення президента у зв’язку із запобіганням поширення коронавірусу в Україні

Пряма мова: "Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб. Включно з обрядами та церемоніями.

Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю".

Деталі: Президент закликав, аби у Чернівецькій і Житомирській області, де виявили випадки зараження коронавірусом, запровадили режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

За словами Зеленського, засідання Кабміну має відбутися у понеділок, 16 березня.

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