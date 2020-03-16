Зеленський просить заборонити збиратися у групки більше 10: включно з церквами

Президент Володимир Зеленський закликає Кабмін заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, враховуючи церковні обряди і церемонії.

Джерело: звернення президента у зв’язку із запобіганням поширення коронавірусу в Україні

Пряма мова: "Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб. Включно з обрядами та церемоніями.

Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю".

Деталі: Президент закликав, аби у Чернівецькій і Житомирській області, де виявили випадки зараження коронавірусом, запровадили режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

За словами Зеленського, засідання Кабміну має відбутися у понеділок, 16 березня.

Що було раніше: На час карантину в УГКЦ дозволили не цілувати ікони і слухати служби з дому.

Православна церква України також запровадила у своїх храмах обмежувальні заходи через світову пандемію нового коронавірусу. Священникам і парафіянам рекомендують менше цілуватися під час вітання, а також утриматися від цілування ікон.

71-річна жінка, яка в Україні померла від коронавірусу, 8 березня була в церкві. Перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня.

13 березня у церкві, куди ходила жінка, провели дезінфекцію.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн