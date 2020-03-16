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Зеленский просит запретить собираться в группы более 10 человек: включая церкви

Понедельник, 16 марта 2020, 16:32
Зеленский просит запретить собираться в группы более 10 человек: включая церкви

Президент Владимир Зеленский призывает Кабмин запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая церковные обряды и церемонии.

Источник: обращение президента в связи с предотвращением распространения коронавируса в Украине

Прямая речь: "Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. Включая обряды и церемонии.

Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни".

Детали: Президент призвал, чтобы в Черновицкой и Житомирской области, где выявлены случаи заражения коронавируса, ввели режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

По словам Зеленского, заседание Кабмина должно произойти в понедельник, 16 марта.

Что было раньше: На время карантина в УГКЦ разрешили не целовать иконы и слушать службы из дома.

Православная церковь Украины также ввела в своих храмах ограничительные меры из-за пандемии нового коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

71-летняя женщина, которая в Украине умерла от коронавируса, 8 марта была в церкви. Первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

13 марта в церкви, куда ходила женщина, провели дезинфекцию.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019карантинЗеленскийцерковь
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