Коронавірус: рятувальники знезаразили автовокзал і церкву в Радомишлі

13 березня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області провели дезінфекцію автовокзалу та церкви у Радомишлі, де було виявлено випадок зараження на коронавірус COVID-19.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники оприлюднили відео, як у засобах біологічного захисту проводять знезараження.

Що передувало: У Житомирській області померла 71-річна жінка, яку 12 березня госпіталізували із підтвердженим випадком COVID-19.

Передісторія: