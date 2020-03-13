Коронавірус: рятувальники знезаразили автовокзал і церкву в Радомишлі
П'ятниця, 13 березня 2020, 16:33
13 березня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області провели дезінфекцію автовокзалу та церкви у Радомишлі, де було виявлено випадок зараження на коронавірус COVID-19.
Джерело: ДСНС
Деталі: Рятувальники оприлюднили відео, як у засобах біологічного захисту проводять знезараження.
Що передувало: У Житомирській області померла 71-річна жінка, яку 12 березня госпіталізували із підтвердженим випадком COVID-19.
Передісторія:
- Літня жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. До лікарні вона потрапила з двостороннім запаленням легень.
- У райцентрі Радомишль ввели надзвичайний стан: призупинено рух транспорту, закрито ринки, людям на в’їзді та виїзді з міста мають міряти температуру.
Українська правда