В Україну після карантину повернувся екіпаж лайнера Grand Princess

До України повернулись 46 членів екіпажу круїзного лайнера Grand Princess, які пройшли двотижневий карантин у США.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Як зазначає Міністерство охорони здоров’я, усі українці пройшли лабораторне тестування. Результати свідчать, що хворих на коронавірус немає.

"Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень", – підсумували у відомстві.

Що передувало: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у понеділок в Україну повернуться 35 українців, які перебували на ізольованому через спалах коронавірусу лайнері Grand Princess.

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