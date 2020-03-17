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В Україну після карантину повернувся екіпаж лайнера Grand Princess

Вівторок, 17 березня 2020, 04:11

До України повернулись 46 членів екіпажу круїзного лайнера Grand Princess, які пройшли двотижневий карантин у США.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Як зазначає Міністерство охорони здоров’я, усі українці пройшли лабораторне тестування. Результати свідчать, що хворих на коронавірус немає. 

"Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень", – підсумували у відомстві. 

Що передувало: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у понеділок в Україну повернуться 35 українців, які перебували на ізольованому через спалах коронавірусу лайнері Grand Princess. 

Передісторія:

  • Біля узбережжя американської Каліфорнії на круїзному лайнері Grand Princess у 21 пасажира був діагностований COVID-2019.
  • Згодом з'ясувалося, що на судні перебувають 49 громадян України. З них 47 – члени екіпажу та 2 пасажирів.
  • Повідомлялося, що 49 українців на борту лайнера Grand Princess, де виявили спалах коронавірусу, не мають ознак хвороби.
  • 12 березня 2 пасажирів лайнера повернулися в Україну. Їх помістили на обсервацію.

Українська правда
Теми: коронавірускораблікарантинСША
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