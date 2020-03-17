В Украину после карантина вернулся экипаж лайнера Grand Princess

В Украину вернулись 46 членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, которые прошли двухнедельный карантин в США.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Как отмечает Министерство здравоохранения, все украинцы прошли лабораторное тестирование. Результаты свидетельствуют, что больных коронавирус нет.

"Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", – подытожили в ведомстве.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в понедельник в Украину вернутся 35 украинцев, которые находились на изолированном из-за вспышки коронавируса лайнере Grand Princess.

Предыстория: