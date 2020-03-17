В Украину после карантина вернулся экипаж лайнера Grand Princess
Вторник, 17 марта 2020, 04:11
В Украину вернулись 46 членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, которые прошли двухнедельный карантин в США.
Источник: Минздрав в Facebook
Детали: Как отмечает Министерство здравоохранения, все украинцы прошли лабораторное тестирование. Результаты свидетельствуют, что больных коронавирус нет.
"Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", – подытожили в ведомстве.
Что предшествовало: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в понедельник в Украину вернутся 35 украинцев, которые находились на изолированном из-за вспышки коронавируса лайнере Grand Princess.
Предыстория:
- У побережья американского Калифорнии на круизном лайнере Grand Princess у 21 пассажира был диагностирован Covid-2019.
- Впоследствии выяснилось, что на судне находятся 49 граждан Украины. Из них 47 - члены экипажа и 2 пассажира.
- Сообщалось, что 49 украинцев на борту лайнера Grand Princess, где обнаружили вспышку коронавируса, не имеют признаков болезни.
- 12 марта 2 пассажира лайнера вернулись в Украину. Их поместили на обсервацию.
Украинская правда