В Украину после карантина вернулся экипаж лайнера Grand Princess

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Вторник, 17 марта 2020, 05:11

В Украину вернулись 46 членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, которые прошли двухнедельный карантин в США.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Как отмечает Министерство здравоохранения, все украинцы прошли лабораторное тестирование. Результаты свидетельствуют, что больных коронавирус нет.

"Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", – подытожили в ведомстве.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в понедельник в Украину вернутся 35 украинцев, которые находились на изолированном из-за вспышки коронавируса лайнере Grand Princess.

Предыстория:

  • У побережья американского Калифорнии на круизном лайнере Grand Princess у 21 пассажира был диагностирован Covid-2019.
  • Впоследствии выяснилось, что на судне находятся 49 граждан Украины. Из них 47 - члены экипажа и 2 пассажира.
  • Сообщалось, что 49 украинцев на борту лайнера Grand Princess, где обнаружили вспышку коронавируса, не имеют признаков болезни.
  • 12 марта 2 пассажира лайнера вернулись в Украину. Их поместили на обсервацию.

Украинская правда
Темы: коронавирус корабли карантин США


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