У Дніпрі закривають метро і майже всі заклади

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Вівторок, 17 березня 2020, 13:56

У Дніпрі з 17 березня тимчасово призупинять роботу метро та усіх громадських закладів, крім продуктових магазинів, лікарень, аптек та АЗС, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції.

Джерело: сайт Дніпровської міської ради з посиланням на рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 17 березня  

Дослівно: "17 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове зупинення роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури. Такі заходи допоможуть містянам убезпечитися від можливого захворювання на коронавірус".

Деталі: Також будуть скасовані або перенесені масові заходи, які передбачають зібрання понад десятьох людей.

Зазначається, що обмеження набувають чинності після опівночі і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні.

Разом з тим продовжать працювати усі поліклініки, лікарні, магазини, котрі продають продукти харчування, товари особистої гігієни, а також зоомагазини, аптеки, АЗС і станції технічного обслуговування. Але співробітники таких закладів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Також з 15:00 17 березня дніпровський метрополітен припинить роботу до кінця карантину в країні. Решта міського транспорту працюватиме без змін.

Зазначається, що за виконанням обмежувальних заходів стежитимуть правоохоронці.

Що було раніше: 17 березня у Запоріжжі підприємці вийшли на мітинг під будівлю міської ради через карантин, у зв’язку з яким закрили усі заклади, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. 

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Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 
  • З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок. 

Українська правда
Теми: Дніпро карантин коронавірус метро


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