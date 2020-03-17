В Днепре закрывают метро и почти все учреждения

В Днепре с 17 марта временно приостановят работу метрополитена и всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов, больниц, аптек и АЗС, ​​чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Источник: сайт Днепровского городского совета со ссылкой на решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 17 марта

Дословно: "17 марта городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном приостановлении работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры. Такие меры помогут горожанам уберечься от возможного заболевания коронавирусом".

Детали: Также будут отменены или перенесены массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более десяти человек.

Отмечается, что ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине.

Вместе с тем продолжат работать все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания, товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания. Но сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также с 15:00 17 марта днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантина в стране. Остальной городской транспорт будет работать без изменений.

Отмечается, что за выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители.

Что было раньше: 17 марта в Запорожье предприниматели вышли на митинг под здание городского совета из-за карантина, в связи с которым закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Читайте также: От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория: