У столичний транспорт не будуть пускати без масок і більше 10 людей – КМДА

З 18 березня у наземний транспорт столиці пускатимуть лише людей у масках і не більше як 10 осіб одночасно.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Пряма мова: "Нагадую також, що прийнято рішення про перевезення не більше 10 осіб у міському електричному та автомобільному транспорті. Контролювати це буде санітарна служба та Національна поліція. З завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно у масках. Пасажир, який не має маски, не буде допускатися до перевезення".

Деталі: За словами Поворозника, КП "Київпастранс" та приватні перевізники будуть працювати у штатному режимі, збільшувати кількість автобусів чи тролейбусів не будуть.

Він також додав, що на час карантину заборонять роботу продуктових ярмарків та ринків у Києві.

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