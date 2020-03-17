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У столичний транспорт не будуть пускати без масок і більше 10 людей – КМДА

Вівторок, 17 березня 2020, 15:25
У столичний транспорт не будуть пускати без масок і більше 10 людей – КМДА

З 18 березня у наземний транспорт столиці пускатимуть лише людей у масках і не більше як 10 осіб одночасно.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Пряма мова: "Нагадую також, що прийнято рішення про перевезення не більше 10 осіб у міському електричному та автомобільному транспорті. Контролювати це буде санітарна служба та Національна поліція. З завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно у масках. Пасажир, який не має маски, не буде допускатися до перевезення".

Деталі: За словами Поворозника, КП "Київпастранс" та приватні перевізники будуть працювати у штатному режимі, збільшувати кількість автобусів чи тролейбусів не будуть.

Він також додав, що на час карантину заборонять роботу продуктових ярмарків та ринків у Києві.

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Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 
  • З 12 березня й до 3 квітня у Києві оголосили карантин, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.
  • З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірускарантин
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