В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА

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Вторник, 17 марта 2020, 16:25

С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник

Прямая речь: "Напоминаю также, что принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке".

Детали: По словам Поворозника, КП "Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, увеличивать количество автобусов или троллейбусов не будут.

Он также добавил, что на время карантина запретят работу продуктовых ярмарок и рынков в Киеве. 

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Предыстория:

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека. 
  • С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
  • С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев коронавирус карантин


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