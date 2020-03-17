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В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА

Вторник, 17 марта 2020, 15:25
В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА

С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник

Прямая речь: "Напоминаю также, что принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке".

Детали: По словам Поворозника, КП "Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, увеличивать количество автобусов или троллейбусов не будут.

Он также добавил, что на время карантина запретят работу продуктовых ярмарок и рынков в Киеве. 

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория:

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека. 
  • С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
  • С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевкоронавирускарантин
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