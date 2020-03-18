Кулеба українцям на Шрі-Ланці: Ми вас витягнемо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про виконану роботу щодо повернення з Шрі-Ланки кількох сотень українських туристів, які вже третю добу не можуть повернутися додому.

Джерело: пост міністра у Facebook

Деталі: За його словами, українське посольство звернулося до української громади на Шрі-Ланці, яка "допомагає втілити практичні рішення для повернення наших додому". Крім того, авіакомпанія Air Arabia підтвердила готовність виконати заплановані раніше додаткові рейси для громадян України 18, 20 та 21 березня і отримала необхідні дозволи на приліт до України. А Flydubai попросила надати дозвіл на приліт, а коли офіційний лист був наданий, попросила інший, який вже теж надали.

"МЗС України, Посольство в Індії, Міністерство інфраструктури, Державне агентство України з туризму та курортів і туроператори України активно працюють з цією авіакомпанією, щоб запланований переліт все-таки відбувся", - прокоментував Кулеба.

Також МЗС України "перебуває на постійному зв’язку з туроператорами Travel Professional Group та Join UP".

Пряма мова: "Зараз тисячі людей вимагають від сотень людей з дипломатичної служби повернути їх додому. Ми обов'язково це зробимо. Але дайте нам трохи часу. Ми вже робимо все, що в наших силах".

Тим, хто зараз на Шрі-Ланці, міністр порадив не шукати самостійно обхідні шляхи через треті країни, бо в них можна застрягнути ще на довше. "Переконайтесь, що ви надіслали свої контакти та інформацію про своє місце перебування до Посольства України в Індії та зареєструвались в системі "ДРУГ". Ми вас витягнемо", - резюмував голова МЗС.

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