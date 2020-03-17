Кулеба украинцам на Шри-Ланке: Мы вас вытащим

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о проделанной работе по возвращению с Шри-Ланки нескольких сотен украинских туристов, которые уже третьи сутки не могут вернуться домой.

Источник: пост министра в Facebook

Детали: По его словам, украинское посольство обратилось к украинской общине на Шри-Ланке, которая "помогает воплотить практические решения для возвращения наших домой". Кроме того, авиакомпания Air Arabia подтвердила готовность выполнить запланированные ранее дополнительные рейсы для граждан Украины 18, 20 и 21 марта и получила необходимые разрешения на прилет в Украину. А Flydubai попросила разрешить прилет, а когда официальное письмо был предоставлено, попросила другое, которое уже тоже предоставили.

"МИД Украины, Посольство в Индии, Министерство инфраструктуры, Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры Украины активно работают с этой авиакомпанией, чтобы запланированный перелет все-таки состоялся", - прокомментировал Кулеба.

Также МИД Украины "находится на постоянной связи с туроператорами Travel Professional Group и Join UP".

Прямая речь: "Сейчас тысячи людей требуют от сотен людей в дипломатической службе вернуть их домой. Мы обязательно это сделаем. Но дайте нам немного времени. Мы делаем все, что в наших силах".

Тем, кто сейчас на Шри-Ланке, министр посоветовал не искать самостоятельно обходные пути через третьи страны, потому что в них можно застрять еще на дольше. "Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем местонахождении в Посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе "ДРУГ". Мы вас вытащим", - резюмировал глава МИД.

Знать больше: Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Предыстория: