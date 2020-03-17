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Кулеба украинцам на Шри-Ланке: Мы вас вытащим

Вторник, 17 марта 2020, 23:00
Кулеба украинцам на Шри-Ланке: Мы вас вытащим

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о проделанной работе по возвращению с Шри-Ланки нескольких сотен украинских туристов, которые уже третьи сутки не могут вернуться домой.

Источник: пост министра в Facebook

Детали: По его словам, украинское посольство обратилось к украинской общине на Шри-Ланке, которая "помогает воплотить практические решения для возвращения наших домой". Кроме того, авиакомпания Air Arabia подтвердила готовность выполнить запланированные ранее дополнительные рейсы для граждан Украины 18, 20 и 21 марта и получила необходимые разрешения на прилет в Украину. А Flydubai попросила разрешить прилет, а когда официальное письмо был предоставлено, попросила другое, которое уже тоже предоставили.

"МИД Украины, Посольство в Индии, Министерство инфраструктуры, Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры Украины активно работают с этой авиакомпанией, чтобы запланированный перелет все-таки состоялся", - прокомментировал Кулеба.

Также МИД Украины "находится на постоянной связи с туроператорами Travel Professional Group и Join UP".

Прямая речь: "Сейчас тысячи людей требуют от сотен людей в дипломатической службе вернуть их домой. Мы обязательно это сделаем. Но дайте нам немного времени. Мы делаем все, что в наших силах".

Тем, кто сейчас на Шри-Ланке, министр посоветовал не искать самостоятельно обходные пути через третьи страны, потому что в них можно застрять еще на дольше. "Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем местонахождении в Посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе "ДРУГ". Мы вас вытащим", - резюмировал глава МИД.

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Предыстория:

  • 16 марта в столице Шри-Ланки Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.
  • Представитель авиакомпании FlyDubai пояснил, что Украина отказалась их принимать. В то же время авиакомпания готова доставить пассажиров на родину.
  • В то же время в аэропорту "Борисполь" заявили, что не отказывались принимать рейс.
  • 13 марта президент Владимир Зеленский призвал украинцев успеть приехать в страну за следующие трое суток, но пообещал помочь тем, кто не успеет вернуться к закрытию авиасообщения.
  • В пятницу власти решили закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.
  • Также Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинавиа
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