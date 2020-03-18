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Як пересуватися Києвом без метро: підказки "Київпастрансу"

Середа, 18 березня 2020, 07:18
Як пересуватися Києвом без метро: підказки Київпастрансу

"Київпастранс" оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро, – для тих, кому треба пересуватися містом попри закриття метрополітену у зв’язку з карантином.

Джерело: "Київпастранс" у Facebook

Деталі: Із 18 березня пасажирів допускатимуть у транспорт лише у захисних медичних масках.

Станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова"

Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50
Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18
Маршрутне таксі № 228

Станція метро "Червоний хутір" – станція метро "Сирець"

Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91
Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18
Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки"

Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутне таксі: № 155, 166, 500

Передісторія:

  • В Україні запроваджено карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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"Українська правда" у Threads

Теми: транспортКиївкарантинкоронавірусепідемія
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