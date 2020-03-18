Как передвигаться по Киеву без метро: подсказки "Киевпасстранса"
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.
Источник: "Киевпастранс" в Facebook
Детали: С 18 марта пассажиров будут допускать в транспорт только в защитных медицинских масках.
Станция метро "Академгородок" – станция метро "Лесная"
Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
Маршрутное такси № 228
Станция метро "Красный хутор" – станция метро "Сырец"
Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500
Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"
Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутное такси: № 155, 166, 500