В Киеве закрытие метро провоцирует очереди на маршрутки
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Среда, 18 марта 2020, 10:11
После закрытия метрополитена из-за карантина киевляне в некоторых районах выстаивают очереди, чтобы сесть на маршрутку.
Источник: Facebook, сообщение Юрия Богданова, комментарий Екатерины Зайцевой, сообщения других киевлян
Детали: Согласно фото в соцсети, на "Черниговской" люди в масках выстроились в длинную очередь у остановки, чтобы попасть в наземный транспорт.
В то же время пишут, что у метро "Сырец" не было и нет очереди, и вообще никакого скопления людей.
При этом киевляне замечают больше велосипедистов на улицах.
На Оболони в маршрутках мало народу, в автобусах вообще по несколько человек.
Но киевляне из других районов тоже сообщают, что маршрутки переполнены, а маски – только "на одной десятой" части людей.
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