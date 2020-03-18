В Киеве закрытие метро провоцирует очереди на маршрутки

После закрытия метрополитена из-за карантина киевляне в некоторых районах выстаивают очереди, чтобы сесть на маршрутку.

Источник: Facebook, сообщение Юрия Богданова, комментарий Екатерины Зайцевой, сообщения других киевлян

Детали: Согласно фото в соцсети, на "Черниговской" люди в масках выстроились в длинную очередь у остановки, чтобы попасть в наземный транспорт.

В то же время пишут, что у метро "Сырец" не было и нет очереди, и вообще никакого скопления людей.

При этом киевляне замечают больше велосипедистов на улицах.

Киевляне из других районов тоже сообщают, что маршрутки переполнены, а маски – только "на одной десятой" части людей.

Киев после закрытия метро Фото Los Solomas . Киев via Роман Малко

Фото Los Solomas . Киев

Фото Los Solomas . Киев

Фото Los Solomas . Киев

На Оболони в маршрутках мало народу, в автобусах вообще по несколько человек.

Предыстория:

В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

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