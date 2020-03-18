В Киеве закрытие метро провоцирует очереди на маршрутки

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Среда, 18 марта 2020, 10:11
Yury Bogdanov

После закрытия метрополитена из-за карантина киевляне в некоторых районах выстаивают очереди, чтобы сесть на маршрутку.

Источник: Facebook, сообщение Юрия Богданова, комментарий Екатерины Зайцевой, сообщения других киевлян

Детали: Согласно фото в соцсети, на "Черниговской" люди в масках выстроились в длинную очередь у остановки, чтобы попасть в наземный транспорт.

В то же время пишут, что у метро "Сырец" не было и нет очереди, и вообще никакого скопления людей.

При этом киевляне замечают больше велосипедистов на улицах.

На Оболони в маршрутках мало народу, в автобусах вообще по несколько человек.

Но киевляне из других районов тоже сообщают, что маршрутки переполнены, а маски – только "на одной десятой" части людей.

Темы: транспорт Киев карантин


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