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У Конгресі США виявили перший випадок зараження COVID-19

Четвер, 19 березня 2020, 01:06
Маріо Діас-Баларт

Член Конгресу Маріо Діас-Баларт повідомив про позитивний результат тестування на COVID-19. Це перший випадок зараження серед членів американського парламенту.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Тест на наявність хвороби республіканець здав після появи симптомів коронавірусу.

У своїй заяві Діас-Баларт розповів, що з п’ятниця перебував на карантині у Вашингтоні та не повернувся додому у Флориду, щоб не ставити під загрозу дружину. 

У соцмережі політик також вказав, що почувається набагато краще, наголосивши на важливості дотримання всіх рекомендацій для уникнення зараження.

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Нагадаємо:

  • Число тих, хто заразився новим коронавірусом SARS-CoV-2, що породжує хворобу COVID-19, сягнуло 203 529 людей у всьому світі.
  • Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
  • В Україні запроваджено карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Українська правда

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Теми: коронавірусСША
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