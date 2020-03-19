В Конгрессе США обнаружили первый случай заражения COVID-19
Член Конгресса Марио Диас-Баларт сообщил о положительном результате тестирования на COVID-19. Это первый случай заражения среди членов американского парламента.
Источник: Daily Mail
Детали: Тест на наличие болезни республиканец сдал после появления симптомов коронавируса.
В своем заявлении Диас-Баларт рассказал, что с пятницы находился на карантине в Вашингтоне и не вернулся домой во Флориду, чтобы не ставить под угрозу жену.
В соцсети политик также указал, что чувствует себя намного лучше, отметив на важности соблюдения всех рекомендаций во избежание заражения.
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Напомним:
- Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2, что порождает болезнь COVID-19, достигло 203 529 человек во всем мире.
- По состоянию на вечер 18 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.
- В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.