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В Конгрессе США обнаружили первый случай заражения COVID-19

Четверг, 19 марта 2020, 01:06
Марио Диас_Баларт

Член Конгресса Марио Диас-Баларт сообщил о положительном результате тестирования на COVID-19. Это первый случай заражения среди членов американского парламента.

Источник: Daily Mail

Детали: Тест на наличие болезни республиканец сдал после появления симптомов коронавируса.

В своем заявлении Диас-Баларт рассказал, что с пятницы находился на карантине в Вашингтоне и не вернулся домой во Флориду, чтобы не ставить под угрозу жену.

В соцсети политик также указал, что чувствует себя намного лучше, отметив на важности соблюдения всех рекомендаций во избежание заражения.

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Напомним:

  • Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2, что порождает болезнь COVID-19, достигло 203 529 человек во всем мире.
  • По состоянию на вечер 18 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда
Темы: коронавирусСША
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