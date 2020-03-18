Пандемія: кількість хворих на COVID-19 перевищила 200 тисяч

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Середа, 18 березня 2020, 14:48

Число тих, хто заразився новим коронавірусом SARS-CoV-2, що породжує хворобу COVID-19, сягнуло 203 529 людей у всьому світі.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 8 205 осіб померли від ускладнень, викликаних донедавна невідомим коронавірсом, а 82 107 людей одужали.

Коронавірус, зафіксований наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань, поширився вже на 157 країн і територій.

Більше за все випадків зараження зафіксовано у: Китаї (81 102), Італії (31 506), Ірані (17 361), Іспанії (13 784) та Німеччині (10 060).

Доповнюється…

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019 коронавірус епідемія світ


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