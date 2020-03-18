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Пандемія: кількість тих, хто заразився COVID-19, перевищила 200 тисяч

Середа, 18 березня 2020, 13:48
Пандемія: кількість тих, хто заразився COVID-19, перевищила 200 тисяч

Число тих, хто заразився новим коронавірусом SARS-CoV-2, що породжує хворобу COVID-19, сягнуло 203 529 людей у всьому світі.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 8 205 осіб померли від ускладнень, викликаних донедавна невідомим коронавірсом, а 82 107 людей одужали. Таким чином, станом на тепер хворіє 113 217 осіб ("активні випадки"), а співвідношення померлих і зцілених становить 1 до 10-ти.

Коронавірус, зафіксований наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань, поширився вже на 157 країн і територій.

Більше за все випадків зараження зафіксовано у: Китаї (81 102), Італії (31 506), Ірані (17 361), Іспанії (13 784) та Німеччині (10 060).

У Франції – 7 696 випадків, у США – 6 496, у Швейцарії – 2 700, у Великій Британії – 1 961, у Нідерландах – 1 710, у Бельгії – 1 486, в Австрії – 1 471, у Норвегії – 1 424, у Швеції – 1 196, в Данії – 1 091, у Японії – 889, у Малайзії – 790 випадків зараження.

На круїзному лайнері було зафіксовано 712 інфікувань коронавірусом.

У Росії таких випадків 147, у Туреччині – 98, у Білорусі – 51, в Україні – 14 (два випадки летальних).

 
Поширення Covid-19 в світі станом на 18 березня 2020 року

Найбільше летальних випадків від цієї хвороби у Китаї (3,122 – у провінції Хубей), однак Італія наздоганяє його в цій сумній статистиці (2 503 смертей).

В Ірані зафіксовано 1 135 жертв коронавірусу, в Іспанії – 602, у Франції – 148, у Південній Кореї – 84, у Великій Британії – 71 випадок, в американському штаті Вашингтон – 55 померлих, у Нідерландах – 43.

Ті країни й території, які першими зіткнулися з новим коронавірусом, лідирують у переліку за числом тих, хто одужав: китайська провінція Хубей – 56 927, Іран – 5 389.

В Італії, яка стала епіцентром хвороби в Європі, одужали поки 2 941 особа. У Південній Кореї – 1 540. Із тих, хто був на круїзному лайнері "Diamond Princess", одужали 325 осіб (померли 7).

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Передісторія:

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавирусу Covid-19.
  • Станом на вечір 17 березня в Україні було зареєстровано вже 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
  • В Україні запроваджено карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміясвіт
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