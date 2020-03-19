Велика Британія закриває школи через COVID-19

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про закриття шкіл через поширення коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами керівника уряду, такі заходи потрібні для обмеження росту випадків зараження COVID-19. Нові обмеження почнуть діяти із п’ятниці.

За останніми даними, у країні зареєстровано 2642 випадки інфікування та 71 смерть від ускладнень.

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