Велика Британія закриває школи через COVID-19

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Четвер, 19 березня 2020, 05:26

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про закриття шкіл через поширення коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами керівника уряду, такі заходи потрібні для обмеження росту випадків зараження COVID-19. Нові обмеження почнуть діяти із п’ятниці.

За останніми даними, у країні зареєстровано 2642 випадки інфікування та 71 смерть від ускладнень. 

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Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати 

Нагадаємо:

  • Число тих, хто заразився новим коронавірусом SARS-CoV-2, що породжує хворобу COVID-19, сягнуло 203 529 людей у всьому світі.
  • Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
  • В Україні запроваджено карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Українська правда
Теми: Велика Британія коронавірус


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