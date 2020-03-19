Великобритания закрывает школы из-за COVID-19

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Четверг, 19 марта 2020, 05:26

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о закрытии школ из-за распространения коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: По словам руководителя правительства, такие меры необходимы для ограничения роста случаев заражения COVID-19. Новые ограничения начнут действовать с пятницы.

По последним данным, в стране зарегистрировано 2642 случая инфицирования и 71 смерть от осложнений.

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Напомним:

  • Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2, что порождает болезнь COVID-19, достигло 203 529 человек во всем мире.
  • По состоянию на вечер 18 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда
Темы: Великобритания коронавирус


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