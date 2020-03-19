Великобритания закрывает школы из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о закрытии школ из-за распространения коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: По словам руководителя правительства, такие меры необходимы для ограничения роста случаев заражения COVID-19. Новые ограничения начнут действовать с пятницы.

По последним данным, в стране зарегистрировано 2642 случая инфицирования и 71 смерть от осложнений.

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Напомним: