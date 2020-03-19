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Зеленский назначил главу Тернопольской ОГА

Четверг, 19 марта 2020, 09:47
Зеленский назначил главу Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации.

Источник: Офис президента

Детали: Указ о назначении Труша Зеленский подписал 19 марта.

Во время личной встречи президент поздравил новоназначенного главу ОГА и пожелал ему успехов на работе.

Зеленский также отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.

 
Владимир Труш

Справка. Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права).

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Что было раньше: 18 марта Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации. Его назначили на должность 31 октября 2019 года.

Причиной увольнения Сопеля стал протест местных жителей против вероятного размещения в местном санатории "Медоборы" людей, эвакуированных из карантинного Китая.

С 17 февраля 2020 года в поселке городского типа Микулинцы Тернопольской области люди три дня протестовали против размещения в "Медоборах" людей, эвакуированных из Китая. В частности, они обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, а также провели молебен, а то "не дай бог оно (болезнь) дальше распространится".

Эвакуированных из Уханя в результате отвезли в Новые Санжары в Полтавской области, где местные жители также встретили их жесткими протестами.

22 февраля Зеленский принял заявление Игоря Сопля об отставке "в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуацию из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийТернопольТернопольская областьуказы
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