Зеленский назначил главу Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации.

Источник: Офис президента

Детали: Указ о назначении Труша Зеленский подписал 19 марта.

Во время личной встречи президент поздравил новоназначенного главу ОГА и пожелал ему успехов на работе.

Зеленский также отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.

Справка. Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права).

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.