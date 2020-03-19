Поліція склала 32 протоколи за порушення карантину

За добу поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину людей.

Джерело: заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області".

Деталі: Фацевич завувжив, що поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП: 10 - у Донецькій області, 7 – у місті Києві, 6 – у Херсонській, 3 – у Київській, по 2 – у Полтавській та Чернігівській, по одному – в Одеській та Чернівецькій областях.

За його словами, розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, будуть перевіряти стан здоров’я громадян.

Національна поліція працює у посиленому режимі. Щодобово заступає більше 15 тисяч поліцейських для забезпечення карантинних заходів. Також створені мобільні групи, у тому числі зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України.

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