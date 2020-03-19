Полиция составила 32 протокола за нарушение карантина

За сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил карантина людей.

Источник: заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области ".

Детали: Фацевич отметил, что полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: десять - в Донецкой области, семь - в Киеве, шесть - в Херсонской области, 3 - в Киевской, по два в Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях.

По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан.

Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мер. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

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