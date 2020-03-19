Полиция составила 32 протокола за нарушение карантина
За сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил карантина людей.
Источник: заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, которого цитирует пресс-служба ведомства
Прямая речь: "Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области ".
Детали: Фацевич отметил, что полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: десять - в Донецкой области, семь - в Киеве, шесть - в Херсонской области, 3 - в Киевской, по два в Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях.
По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан.
Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мер. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.
Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине
В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь
Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- По состоянию утро 19 марта марта в Украине 16 зараженных коронавирусом: в Черновицкой области – 10, Житомирской – 1, Киевской – 2, Донецкой – 1 и в Киеве – 2.
- По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.