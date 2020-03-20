Дві підозри на коронавірус перевіряють на Хмельниччині

У Хмельницькій області з підозрою на коронавірус госпіталізовано двох осіб.

Джерело: заступниця голови облдержадміністрації Оксана Ситницька на брифінгу 20 березня

Пряма мова: "Офіційно є дві підозри. Особи перебувають в інфекційній лікарні, їм зроблено всі необхідні забори, проводяться всі необхідні лабораторні дослідження. І ми чекаємо результати..."

Деталі: Ситницька заявила, що ці особи в групі ризику і кваліфікуються як підозрювані на зараження коронавірусною інфекцією. Вона не повідомила звідки ці люди, щоб не створювати панічні настрої.

Водночас Ситницька повідомила, що в Хмельницьку область прибудуть люди, евакуйовані з-за кордону. За її словами, у них буде взята розписка про зобов'язання перебувати на самоізоляції.

Передісторія:

Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 245 тисяч людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали. Епідемія охопила вже 160 країн і територій.

В Україні станом на ранок 20 березня було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні. Одна людина вже одужала. Двоє українців померли в Італії.

В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У 3 областях (Чернівецькій, Житомирській, Київській) оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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