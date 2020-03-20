Два подозрения на коронавирус проверяют на Хмельнитчине

В Хмельницкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека.

Источник: заместитель председателя облгосадминистрации Оксана Ситницкая на брифинге 20 марта

Прямая речь: "Официально есть два подозрения. Лица находятся в инфекционной больнице, им сделаны все необходимые заборы, проводятся все необходимые лабораторные исследования. И мы ждем результаты ..."

Детали: Ситницкая заявила, что эти лица в группе риска и квалифицируются как подозреваемые на заражение коронавирусной инфекцией. Она не сообщила откуда эти люди, чтобы не создавать панические настроения.

В то же время Ситницкая сообщила, что в Хмельницкую область прибудут люди, эвакуированные из-за рубежа. По ее словам, у них будет взята расписка об обязательстве находиться на самоизоляции.

Предыстория:

По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 245 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели. Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.

В Украине по состоянию на утро 20 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Двое украинцев умерли в Италии.

В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В 3 областях (Черновицкой, Житомирской, Киевской) объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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