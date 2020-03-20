Два подозрения на коронавирус проверяют на Хмельнитчине

1452 просмотра
Пятница, 20 марта 2020, 15:22

В Хмельницкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека.

Источник: заместитель председателя облгосадминистрации Оксана Ситницкая на брифинге 20 марта

Прямая речь: "Официально есть два подозрения. Лица находятся в инфекционной больнице, им сделаны все необходимые заборы, проводятся все необходимые лабораторные исследования. И мы ждем результаты ..."

Детали: Ситницкая заявила, что эти лица в группе риска и квалифицируются как подозреваемые на заражение коронавирусной инфекцией. Она не сообщила откуда эти люди, чтобы не создавать панические настроения.

В то же время Ситницкая сообщила, что в Хмельницкую область прибудут люди, эвакуированные из-за рубежа. По ее словам, у них будет взята расписка об обязательстве находиться на самоизоляции.

Предыстория:

  • По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 245 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели. Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.
  • В Украине по состоянию на утро 20 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Двое украинцев умерли в Италии.
  • В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В 3 областях (Черновицкой, Житомирской, Киевской) объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

Читайте также: Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Темы: коронавирус Хмельницкий


powered by lun.ua
Материалы по теме
Минздрав будет отбирать лицензии у частных лабораторий, если они не будут сообщать о коронавирусе 20 марта 2020, 14:51
На Буковине, где самая большая вспышка коронавируса, просят изолироваться 1500 украинцев 20 марта 2020, 14:34
Кернес просит премьера разрешить возобновить работу метро 20 марта 2020, 14:33
Все новости
Главные новости
Кабмин объявит чрезвычайную ситуацию в Киеве и нескольких областях – источники
На Буковине, где самая большая вспышка коронавируса, просят изолироваться 1500 украинцев
Кернес просит премьера разрешить возобновить работу метро
На Днепропетровщине ввели чрезвычайную ситуацию
Все новости
мимими

15 фото домашних любимцев, которые доказывают, что работа из дома – удовольствие

Лайфхаки

5 простых рецептов сладостей, которые можно приготовить дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів