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В Бердянске священники УПЦ МП "изгоняют" коронавирус водой

Пятница, 20 марта 2020, 14:47
В Бердянске священники УПЦ МП изгоняют коронавирус водой

Бердянские священнослужители решили присоединиться к борьбе с коронавирусом, окропляя город освященной водой и молитвенным пением.

Источник: сайт Бердянска 06153, видео Виталия Пархоменко в Facebook-группе Брд24/7 Бердянск

Детали: Представители Украинской православной церкви Московского патриархата ездят по улицам города на грузовике и окропляют всех, кто проезжает мимо.

Из динамиков при этом раздается "Наша вера православна – вера вечная, вера славна...".

Комментарий пользователя Виталия Пархоменко: "Ну вот как этих людей можно назвать? Чтобы было понятнее, это "мацковскский патриарх".

Но не один он зафиксировал это зрелище.

Предыстория:

  • По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 245 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели. Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.
  • В Украине по состоянию на утро 20 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Двое украинцев умерли в Италии.
  • В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В 3 областях (Черновицкой, Житомирской, Киевской) объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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Темы: церковьрелигиякоронавирусБердянск
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