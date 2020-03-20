Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксовано у Львові

У Львові підтвердили перший випадок захворювання COVID-19

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у twitter

Пряма мова: "Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19 у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини)".

Деталі: Садовий зазначив, що отримав цю інформацію від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві.

Він додав, що матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронних органам для подальшого реагування.

Садовий розказав, що повертаючись з Німеччини чоловік, який сам є лікарем, усвідомлював, що перебуває в групі ризику. Відтак, у перший ж день після повернення здав аналізи в приватну лабораторію.

Очільник Львова повідомив, що заражений весь час намагався бути в максимальній самоізоляції. Станом на сьогодні почувається добре, жодних клінічних проявів немає, але перебуватиме й надалі під контролем.

Передісторія:

Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19у світі заразилися вже понад 245 тисяч людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали. Епідемія охопила вже 160 країн і територій.

В Україні станом на ранок 20 березня було зафіксовано вже 26 випадківзахворювання Covid-19, три з них – летальні. Одна людина вже одужала. Двоє українців померли в Італії.

В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У 3 областях (Чернівецькій, Житомирській, Київській) оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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