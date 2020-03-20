Первый случай заболевания коронавируса зафиксирован во Львове

Во Львове подтвердили первый случай заболевания COVID-19

Источник: городской председатель Львова Андрей Садовый в twitter

Прямая речь: "Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирус COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)".

Детали: Садовый отметил, что получил эту информацию от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве.

Он добавил, что материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования.

Предыстория:

По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19в мире заразились уже более 245 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели. Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.

В Украине по состоянию на утро 20 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Двое украинцевумерли в Италии.

В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В 3 областях (Черновицкой, Житомирской, Киевской) объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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