Слідом за іншими: Вінниця частково скасувала пільги на проїзд 

Вінницька міська рада вирішила скасувати безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті у години пік.

Джерело: повідомлення на сайті міськради Вінниці

Дослівно: "Рішення обумовлене великою кількістю звернень і скарг від вінничан, які постійно користуються громадським транспортом і не мають можливості вчасно дістатись до роботи, оскільки на час карантину запроваджені обмеження – 10 пасажирів в салоні. Тому з 5:20 і до 10 ранку, а також з 17:00 до 21:00 – безоплатний проїзд для пільгових категорій громадян скасовується".

Деталі: Повідомляється, що вінничан наразі обслуговує 490 одиниць транспорту. Хоча пасажиропотік міста впав втричі, влада визнає, що повинна втричі збільшити кількість транспорту, щоб забезпечити в цих умовах той пасажиропотік, що нині є.

Також, щоб зменшити кількість людей у громадському транспорті у годину пік, влада вирішила, що ринки міста будуть працювати із 10 до 14 години.

Що було раніше: Львівська та Чернівецька міські ради вирішили скасувати безкоштовний проїзд для всіх пільговиків до закінчення карантину, щоб попередити можливе розповсюдження коронавірусу.

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