Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідом за іншими: Вінниця частково скасувала пільги на проїзд 

Субота, 21 березня 2020, 03:00
Слідом за іншими: Вінниця частково скасувала пільги на проїзд 

Вінницька міська рада вирішила скасувати безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті у години пік.

Джерело: повідомлення на сайті міськради Вінниці

Дослівно: "Рішення обумовлене великою кількістю звернень і скарг від вінничан, які постійно користуються громадським транспортом і не мають можливості вчасно дістатись до роботи, оскільки на час карантину запроваджені обмеження – 10 пасажирів в салоні. Тому з 5:20 і до 10 ранку, а також з 17:00 до 21:00 – безоплатний проїзд для пільгових категорій громадян скасовується".

Деталі: Повідомляється, що вінничан наразі обслуговує 490 одиниць транспорту. Хоча пасажиропотік міста впав втричі, влада визнає, що повинна втричі збільшити кількість транспорту, щоб забезпечити в цих умовах той пасажиропотік, що нині є.

Також, щоб зменшити кількість людей у громадському транспорті у годину пік, влада вирішила, що ринки міста будуть працювати із 10 до 14 години. 

Що було раніше: Львівська та Чернівецька міські ради вирішили скасувати безкоштовний проїзд для всіх пільговиків до закінчення карантину, щоб попередити можливе розповсюдження коронавірусу.

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації запроваджено у місті Києві і Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинВінниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: