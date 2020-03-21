Слідом за іншими: Вінниця частково скасувала пільги на проїзд 

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Субота, 21 березня 2020, 04:00

Вінницька міська рада вирішила скасувати безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті у години пік.

Джерело: повідомлення на сайті міськради Вінниці

Дослівно: "Рішення обумовлене великою кількістю звернень і скарг від вінничан, які постійно користуються громадським транспортом і не мають можливості вчасно дістатись до роботи, оскільки на час карантину запроваджені обмеження – 10 пасажирів в салоні. Тому з 5:20 і до 10 ранку, а також з 17:00 до 21:00 – безоплатний проїзд для пільгових категорій громадян скасовується".

Деталі: Повідомляється, що вінничан наразі обслуговує 490 одиниць транспорту. Хоча пасажиропотік міста впав втричі, влада визнає, що повинна втричі збільшити кількість транспорту, щоб забезпечити в цих умовах той пасажиропотік, що нині є.

Також, щоб зменшити кількість людей у громадському транспорті у годину пік, влада вирішила, що ринки міста будуть працювати із 10 до 14 години. 

Що було раніше: Львівська та Чернівецька міські ради вирішили скасувати безкоштовний проїзд для всіх пільговиків до закінчення карантину, щоб попередити можливе розповсюдження коронавірусу.

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації запроваджено у місті Києві і Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда
Теми: карантин Вінниця


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