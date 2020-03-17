Коронавірус: в Чернівцях скасували пільги на проїзд, щоб пенсіонери сиділи вдома

4084 перегляди
Вівторок, 17 березня 2020, 18:35

Міська рада Чернівців тимчасово скасувала пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, щоб пенсіонери, які є найбільш уразливими для коронавірусу, залишались вдома.

Джерело:  міський голова Чернівців Олексій Каспрук, якого цитує пресслужба міської ради

Пряма мова: "Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу менше пересуватися містом, залишатися дома. Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації".

Що було раніше: Станом на ранок 17 березня у Чернівецькій області лабораторно підтвердили 4 випадки коронавірусу. Недужі перебувають у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

Читайте також: Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2. 
  • Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 
  • На вечір 16 березня в Україні було зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусу. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт.
  • Решта хворих – у Чернівецькій області.Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • 17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Теми: карантин Чернівецька область коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Карантин не привід прогулювати: підготовку до ЗНО транслюватимуть по телевізору 17 березня 2020, 18:35
Кличко пропонує вдвічі знизити плату за оренду комунального майна для бізнесу 17 березня 2020, 17:57
Голова МОЗ просить грошей у бізнесу для боротьби з коронавірусом 17 березня 2020, 17:52
Усі новини
Головні новини
У столичний транспорт не будуть пускати без масок і більше 10 людей – КМДА
УЄФА перенесла Євро-2020
У МОЗ допускають продовження карантину
Арахамія: бунтуючим "слугам народу" детально пояснили стратегію Єрмака по ОРДЛО
Усі новини
поради

Як продуктивно працювати з дому

безпека

Зберігайте спокій та спакуйте аптечку. Перераховуємо, що в ній має бути