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Коронавірус: в Чернівцях скасували пільги на проїзд, щоб пенсіонери сиділи вдома

Вівторок, 17 березня 2020, 17:35
Коронавірус: в Чернівцях скасували пільги на проїзд, щоб пенсіонери сиділи вдома

Міська рада Чернівців тимчасово скасувала пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, щоб пенсіонери, які є найбільш уразливими для коронавірусу, залишались вдома.

Джерело:  міський голова Чернівців Олексій Каспрук, якого цитує пресслужба міської ради

Пряма мова: "Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу менше пересуватися містом, залишатися дома. Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації".

Що було раніше: Станом на ранок 17 березня у Чернівецькій області лабораторно підтвердили 4 випадки коронавірусу. Недужі перебувають у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

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Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2. 
  • Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 
  • На вечір 16 березня в Україні було зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусу. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт.
  • Решта хворих – у Чернівецькій області.Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • 17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинЧернівецька областькоронавірус
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