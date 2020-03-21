Вслед за другими: Винница частично отменила льготы на проезд

Винницкий городской совет решил отменить бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте в часы пик.

Источник: сообщение на сайте горсовета Виннице

Дословно: "Решение обусловлено большим количеством обращений и жалоб от винничан, которые постоянно пользуются общественным транспортом и не имеют возможности вовремя добраться до работы, так как на время карантина введены ограничения – 10 пассажиров в салоне. Поэтому с 5:20 и до 10 утра, а также с 17:00 до 21:00 – бесплатный проезд для льготных категорий граждан отменяется ".

Детали: Сообщается, что винничан на данный момент обслуживает 490 единиц транспорта. Хотя пассажиропоток города упал втрое, власти признают, что должны втрое увеличить количество транспорта, чтобы обеспечить в этих условиях тот пассажиропоток, что сейчас есть.

Также, чтобы уменьшить количество людей в общественном транспорте в час пик, власти решили, что рынки города будут работать с 10 до 14 часов.

Что было раньше: Львовский и Черновицкий городские советы решили отменить бесплатный проезд для всех льготников до окончания карантина, чтобы предупредить возможное распространение коронавируса.

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