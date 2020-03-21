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Вслед за другими: Винница частично отменила льготы на проезд

Суббота, 21 марта 2020, 03:00
Вслед за другими: Винница частично отменила льготы на проезд

Винницкий городской совет решил отменить бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте в часы пик.

Источник: сообщение на сайте горсовета Виннице

Дословно: "Решение обусловлено большим количеством обращений и жалоб от винничан, которые постоянно пользуются общественным транспортом и не имеют возможности вовремя добраться до работы, так как на время карантина введены ограничения – 10 пассажиров в салоне. Поэтому с 5:20 и до 10 утра, а также с 17:00 до 21:00 – бесплатный проезд для льготных категорий граждан отменяется ".

Детали: Сообщается, что винничан на данный момент обслуживает 490 единиц транспорта. Хотя пассажиропоток города упал втрое, власти признают, что должны втрое увеличить количество транспорта, чтобы обеспечить в этих условиях тот пассажиропоток, что сейчас есть.

Также, чтобы уменьшить количество людей в общественном транспорте в час пик, власти решили, что рынки города будут работать с 10 до 14 часов.

Что было раньше: Львовский и Черновицкий городские советы решили отменить бесплатный проезд для всех льготников до окончания карантина, чтобы предупредить возможное распространение коронавируса.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Предыстория:

  • По состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Киеве и Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда

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Темы: карантинВинница
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