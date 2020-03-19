У Львові скасують безкоштовний проїзд для пільговиків через карантин

Львівська міська рада вирішила скасувати безкоштовний проїзд для всіх пільговиків до закінчення карантину, щоб попередити можливе розповсюдження коронавірусу.

Джерело: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, сайт ЛМР

Пряма мова: "З понеділка 23.03.2020 буде скасовано безкоштовний проїзд для пільгових категорій у громадському транспорті Львова до завершення карантину".

Деталі: Депутат нагадав, що в одному транспортному засобі може одночасно перебувати не більше 10 осіб. І зазначив, що 19 березня поліція оштрафувала 5 водіїв на 17 тисяч гривень кожного за порушення умов карантину.

За словами Зінкевича, станом на 19 березня в інфекційній лікарні перебуває 27 пацієнтів із підозрою на коронавірус. У 8 раніше підтвердили грип: 5 – виписали, 3 – скерували на амбулаторне лікування.

фото з сайту ЛМР

Наразі керівникам продуктових ринків доручили забезпечити окремі вхід і вихід на територію, і пускати на ринок не більше 10 осіб водночас.

Як повідомляє сайт Львівської міської ради, наразі у Львові проводять дезінфекцію сміттєвих баків, дитячих майданчиків, миють громадський транспорт та вулиці, крім того мерія розвісила по місту соціальну рекламу із закликом: "Збережи життя! Залишайся вдома!"

фото з сайту ЛМР

Що було раніше: Міська рада Чернівців тимчасово скасувала пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, щоб пенсіонери, які є найбільш уразливими для коронавірусу, залишались вдома.

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