У Львові скасують безкоштовний проїзд для пільговиків через карантин

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Четвер, 19 березня 2020, 16:26

Львівська міська рада вирішила скасувати безкоштовний проїзд для всіх пільговиків до закінчення карантину, щоб попередити можливе розповсюдження коронавірусу.

Джерело: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, сайт ЛМР

Пряма мова: "З понеділка 23.03.2020 буде скасовано безкоштовний проїзд для пільгових категорій у громадському транспорті Львова до завершення карантину".

Деталі: Депутат нагадав, що в одному транспортному засобі може одночасно перебувати не більше 10 осіб. І зазначив, що 19 березня поліція оштрафувала 5 водіїв на 17 тисяч гривень кожного за порушення умов карантину.  

 

За словами Зінкевича, станом на 19 березня в інфекційній лікарні перебуває 27 пацієнтів із підозрою на коронавірус. У 8 раніше підтвердили грип: 5 – виписали, 3 – скерували на амбулаторне лікування. 

 
фото з сайту ЛМР 

Наразі керівникам продуктових ринків доручили забезпечити окремі вхід і вихід на територію, і пускати на ринок не більше 10 осіб водночас.   

Як повідомляє сайт Львівської міської ради, наразі у Львові проводять дезінфекцію сміттєвих баків, дитячих майданчиків, миють громадський транспорт та вулиці, крім того мерія розвісила по місту соціальну рекламу із закликом: "Збережи життя! Залишайся вдома!"   

 
фото з сайту ЛМР 

Що було раніше: Міська рада Чернівців тимчасово скасувала пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, щоб пенсіонери, які є найбільш уразливими для коронавірусу, залишались вдома.

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У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

Ірина Балачук, УП
Теми: Львів коронавірус пільги транспорт карантин


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