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Зеленський домовляється з телеканалами про відеоуроки для школярів

Субота, 21 березня 2020, 13:53
Зеленський домовляється з телеканалами про відеоуроки для школярів

Президент Володимир Зеленський обговорив з керівництвом українських телеканалів реалізацію на телебаченні масштабного освітнього проєкту для учнів 5-11 класів, які навчаються вдома у зв’язку з карантином.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проєкт, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найбільш зручний для дітей час.

Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.

За словами президента, формат такого проєкту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім рідним, котрі залишаються вдома через карантин.

Пресслужба зазначає, що керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу президента.

Передісторія:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин, під час якого не працюють дитячі садки і школи. Школярі переведені на "дистанційне навчання". 
  • 19 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.
  • Станом на ранок 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок захворювання. 

Українська правда
Теми: Зеленськийосвітателебаченнякарантин
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