Зеленський домовляється з телеканалами про відеоуроки для школярів

Президент Володимир Зеленський обговорив з керівництвом українських телеканалів реалізацію на телебаченні масштабного освітнього проєкту для учнів 5-11 класів, які навчаються вдома у зв’язку з карантином.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проєкт, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найбільш зручний для дітей час.

Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.

За словами президента, формат такого проєкту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім рідним, котрі залишаються вдома через карантин.

Пресслужба зазначає, що керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу президента.

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