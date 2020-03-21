Зеленський домовляється з телеканалами про відеоуроки для школярів
Президент Володимир Зеленський обговорив з керівництвом українських телеканалів реалізацію на телебаченні масштабного освітнього проєкту для учнів 5-11 класів, які навчаються вдома у зв’язку з карантином.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проєкт, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найбільш зручний для дітей час.
Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.
За словами президента, формат такого проєкту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім рідним, котрі залишаються вдома через карантин.
Пресслужба зазначає, що керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу президента.
Передісторія:
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин, під час якого не працюють дитячі садки і школи. Школярі переведені на "дистанційне навчання".
- 19 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.
- Станом на ранок 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок захворювання.