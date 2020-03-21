Зеленский договаривается с телеканалами о видеоуроках для школьников
Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов реализацию на телевидении масштабного образовательного проекта для учащихся 5-11 классов, обучающихся дома в связи с карантином.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время.
Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет.
По словам президента, формат такого проекта должно быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родным, которые остаются дома из-за карантина.
Пресс-служба отмечает, что руководство украинских телеканалов поддержало инициативу президента.
Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин, во время которого не работают детские сады и школы. Школьники переведены на "дистанционное обучение".
- 19 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.
- По состоянию на утро субботы, в Украине зафиксирован 41 случай COVID-19.