Зеленский договаривается с телеканалами о видеоуроках для школьников

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов реализацию на телевидении масштабного образовательного проекта для учащихся 5-11 классов, обучающихся дома в связи с карантином.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время.

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет.

По словам президента, формат такого проекта должно быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родным, которые остаются дома из-за карантина.

Пресс-служба отмечает, что руководство украинских телеканалов поддержало инициативу президента.