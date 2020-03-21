Зеленский договаривается с телеканалами о видеоуроках для школьников

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Суббота, 21 марта 2020, 14:53

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов реализацию на телевидении масштабного образовательного проекта для учащихся 5-11 классов, обучающихся дома в связи с карантином.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время.

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет.

По словам президента, формат такого проекта должно быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родным, которые остаются дома из-за карантина.

Пресс-служба отмечает, что руководство украинских телеканалов поддержало инициативу президента.

Украинская правда
Темы: Зеленский образование телевидение карантин


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