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Зеленский договаривается с телеканалами о видеоуроках для школьников

Суббота, 21 марта 2020, 13:53
Зеленский договаривается с телеканалами о видеоуроках для школьников

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов реализацию на телевидении масштабного образовательного проекта для учащихся 5-11 классов, обучающихся дома в связи с карантином.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время.

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет.

По словам президента, формат такого проекта должно быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родным, которые остаются дома из-за карантина.

Пресс-служба отмечает, что руководство украинских телеканалов поддержало инициативу президента.

Предыстория:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин, во время которого не работают детские сады и школы. Школьники переведены на "дистанционное обучение". 
  • 19 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.
  • По состоянию на утро субботы, в Украине зафиксирован 41 случай COVID-19.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийобразованиетелевидениекарантин
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