У МОЗ розповіли, за яких причин в Україні продовжать карантин

Карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова Ляшка: "Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Але це все буде залежати від епідемічної ситуації на території України, а також в країнах ЄС. Якщо буде відбуватися зростання, карантин буде 100% продовжено".

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