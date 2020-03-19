Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МОЗ розповіли, за яких причин в Україні продовжать карантин

Четвер, 19 березня 2020, 22:24
У МОЗ розповіли, за яких причин в Україні продовжать карантин

Карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова Ляшка: "Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Але це все буде залежати від епідемічної ситуації на території України, а також в країнах ЄС. Якщо буде відбуватися зростання, карантин буде 100% продовжено".

Читайте також: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Нагадаємо:

  • В Україні вже зафіксований 21 випадок захворювання на коронавірус.
  • Із 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗЛяшко Віктор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: