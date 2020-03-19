У МОЗ розповіли, за яких причин в Україні продовжать карантин
Карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.
Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, якого цитує "Укрінформ".
Пряма мова Ляшка: "Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Але це все буде залежати від епідемічної ситуації на території України, а також в країнах ЄС. Якщо буде відбуватися зростання, карантин буде 100% продовжено".
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Нагадаємо:
- В Україні вже зафіксований 21 випадок захворювання на коронавірус.
- Із 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.