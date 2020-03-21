Порушення карантину: 8 кримінальних проваджень, понад 900 адмінпротоколів
З початку карантину на території України за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням розпочато 8 кримінальних проваджень.
Джерело: Нацполіція України у Facebook
Деталі: Окрім того за порушення режиму карантину складено 923 адміністративні протоколи.
З них 539 - на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 161 - на керівників торговельних закладів та установ харчування, 134 - на водіїв транспортних засобів, 67 - на керівників підприємств та установ.
Дослівно: "21 березня до вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучається понад 17 тисяч правоохоронців, у т.ч. поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників", зазначили у поліції.
Нагадаємо,
- З 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинено рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.