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Порушення карантину: 8 кримінальних проваджень, понад 900 адмінпротоколів

Субота, 21 березня 2020, 15:25
Порушення карантину: 8 кримінальних проваджень, понад 900 адмінпротоколів

З початку карантину на території України за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням розпочато 8 кримінальних проваджень. 

Джерело: Нацполіція України у Facebook

Деталі: Окрім того за порушення режиму карантину складено 923 адміністративні протоколи. 

З них 539 - на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 161 - на керівників торговельних закладів та установ харчування, 134 - на водіїв транспортних засобів, 67 - на керівників підприємств та установ. 

Дослівно: "21 березня до вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучається понад 17 тисяч правоохоронців, у т.ч. поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників", зазначили у поліції. 

 

Нагадаємо, 

  • З 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинено рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці. 

Українська правда

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Теми: карантинполіціякримінал
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