Порушення карантину: 8 кримінальних проваджень, понад 900 адмінпротоколів

З початку карантину на території України за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням розпочато 8 кримінальних проваджень.

Джерело: Нацполіція України у Facebook

Деталі: Окрім того за порушення режиму карантину складено 923 адміністративні протоколи.

Дослівно: "21 березня до вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучається понад 17 тисяч правоохоронців, у т.ч. поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників", зазначили у поліції.

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