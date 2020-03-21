Нарушение карантина: 8 уголовных производств, более 900 админпротоколов
С начала карантина на территории Украины по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений начато 8 уголовных производств.
Источник: Нацполиция Украины в Facebook
Детали: Кроме того за нарушение режима карантина составлено 923 административных протокола.
Из них 539 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 161 - на руководителей торговых учреждений питания, 134 - на водителей транспортных средств, 67 - на руководителей предприятий и учреждений.
Дословно: "21 марта к мерам по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается более 17 тыс. правоохранителей, в т.ч. полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей", отметили в полиции.
Напомним,
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 приостановлена работа метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.