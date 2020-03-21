Нарушение карантина: 8 уголовных производств, более 900 админпротоколов

С начала карантина на территории Украины по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений начато 8 уголовных производств.

Источник: Нацполиция Украины в Facebook

Детали: Кроме того за нарушение режима карантина составлено 923 административных протокола.

Из них 539 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 161 - на руководителей торговых учреждений питания, 134 - на водителей транспортных средств, 67 - на руководителей предприятий и учреждений.

Дословно: "21 марта к мерам по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается более 17 тыс. правоохранителей, в т.ч. полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей", отметили в полиции.

Напомним,