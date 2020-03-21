В ночь на 22 марта прекратят движение через линию разграничения - ООС

С полуночи 22 марта пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно прекращается.

Источник: пресс-центр командования операции Объединенных сил

Дословно: "С целью эффективного противодействия и недопущения распространения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств".

Разрешение на пересечение линии разграничения может быть предоставлено в исключительных случаях при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов".

Детали: По данным штаба, пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

В свою очередь боевики ОРЛО заявили о запрете въезда на территорию так называемой "ЛНР" со стороны Украины "с целью предотвращения распространению коронавируса". Запрет начнет действовать с полуночи 23 марта.

Предыстория:

С полуночи 21 марта боевики ОРДО полностью закрыли пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения со стороны Украины.

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Напомним,