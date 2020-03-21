Ще одного нардепа госпіталізовано "з симптомами, схожими на COVID-19"

У нардепа, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного та його сина підтвердилося інфікування на коронавірус.

Джерело: нардеп Сергій Шахов в прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, сторінка нардепа Сергія Вельможного

Пряма мова Шахова: "Надійшли тривожні новини, що член моєї команди, Сергій Вельможний разом з сином потрапили до Новоолександрівської лікарні (Олександрівської лікарні у м.Києві - УП), і вірус підтвердився".

"Рентген робитимуть вже завтра, щоб виключити пневмонію".

Деталі: Сам Вельможний на своїй сторінці у Facebook розмістив фото з лікарні в оточенні лікарів у засобах захисту та заявив, що його разом з сином госпіталізовано "з симптомами, схожими на вірус COVID-19".

Пряма мова Вельможного: "Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо у інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження".

Зазначимо, 17 березня Вельможний був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Що передувало:

18 березня стало відомо, що у нардепа, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

У коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" повідомив, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 нардепів.

У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.

За словами президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, установлені і будуть протестовані. Їм рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.

Другою людиною, у якої виявили коронавірус в Київській області, виявилася дружина Шахова. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.