У нардепа, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного и его сына подтвердилось инфицирование коронавирусом.

Источник: нардеп Сергей Шахов в прямом эфире на своей странице в Facebook, страница Сергея Вельможного в Facebook

Прямая речь Шахова: "Поступили тревожные новости, что член моей команды, Сергей Вельможный вместе с сыном попали в Новоалександровскую больницу (Александровскую больницу в г.Киеве - УП), и вирус подтвердился".

"Рентген будут делать уже завтра, чтобы исключить пневмонию".

Детали: Сам Вельможный на своей странице в Facebook разместил фото из больницы в окружении врачей в средствах защиты и заявил, что он вместе с сыном госпитализирован "с симптомами, похожими на вирус COVID-19".

Прямая речь Вельможного: "Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование".

Отметим, 17 марта Вельможный присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады.

Предыстория:

18 марта стало известно, что у нардепа, члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета. Кроме него там было еще 11 нардепов.

В связи с этим в Верховной Раде проверят спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.

По словам президента Владимира Зеленского, все, кто контактировал с Шаховым, установленные и будут протестированы. Им рекомендовано самоизолироваться на 14 дней.

Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.

Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области, оказалась жена Шахова. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.