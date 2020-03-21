Продумана спецоперація: Трепак розповів, як в Болгарії спіймали фігуранта справи Гандзюк

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак каже, що Олексія Левіна, підозрюваного у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, знайшли і затримали в Болгарії завдяки сучасним технологіям і добре продуманій спецоперації.

Джерело: інтерв'ю Тріпака "Дзеркалу тижня"

Пряма мова: "Достеменно як сам факт перебування Левіна в Болгарії, так і точне його місцезнаходження в цій країні встановили ми… З нашою інформацією, а також з планом проведення спецоперації із затримання Левіна ми спільно з працівниками СБУ вже й приїхали в Болгарію…

Безпосередньо затримували Левіна працівники правоохоронних органів Болгарії…

Моя перша зустріч з Левіним відбулася відразу після його затримання. Глянувши на мене, він чітко мене ідентифікував. Він сказав: "Ви – генерал Віктор Трепак. Я знав, що рано чи пізно ми зустрінемося"...

В цьому своєрідному поєдинку Левін виявився дуже серйозним суперником – з відповідним досвідом, обізнаністю, знанням форм і методів оперативно-розшукової діяльності. В умовах міжнародного розшуку йому вдалося організувати своє життя разом з дружиною в іншій країні, зберігати комунікацію з потрібними зв'язками, створити серйозну систему захисту і протидії виявленню його місця перебування і можливого затримання".

Деталі: Заступник генпрокурора запевняє, що знайти і затримати Левіна було далеко не простою справою.

Про спецоперацію в Україні знали 4 людини: сам Трепак, генпрокурор, тепер уже колишній, Руслан Рябошапка, голова СБУ Іван Баканов. Перед виїздом до Болгарії поінформували також президента Володимира Зеленського.

Також співробітник Офісу генпрокурора уточнив, що була змінена тактика розслідування: всі слідчі дії, в тому числі негласні, в якийсь період здійснювали виключно прокурори.

Трепак каже, що інформація про ймовірне перебування Левіна в Болгарії у правоохоронців України була і раніше. Туди для розшуку виїжджала група. Але це, за словами заступника генпрокурора, результатів не дало, оскільки інформацію злили Левіну та його оточенню.

Заступник голови ОГП додав, Левін знайшов притулок в Болгарії не випадково. Нібито клан, який існує в Херсонській області, і на який вивела справа Гандзюк, має "серйозні міжнародні зв'язки, зокрема в Європі".

Передісторія:

16 березня Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.

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