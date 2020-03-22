Продуманная спецоперация: Трепак рассказал, как в Болгарии словили фигуранта дела Гандзюк

1037 просмотров
Воскресенье, 22 марта 2020, 00:16

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак говорит, что Алексея Левина, подозреваемого в нападении на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, нашли и задержали в Болгарии благодаря современным технологиям и хорошо продуманной спецоперации.

Источник: интервью Трепака "Зеркалу недели" 

Прямая речь: "Доподлинно как сам факт пребывания Левина в Болгарии, так и точное его местонахождение в этой стране установили мы… С нашей информацией, а также с планом проведения спецоперации по задержанию Левина мы совместно с работниками СБУ уже и приехали в Болгарию… 

Непосредственно задерживали Левина работники правоохранительных органов Болгарии…  

Моя первая встреча с Левиным состоялась сразу после его задержания. Глянув на меня, он четко меня идентифицировал. Он сказал: "Вы – генерал Виктор Трепак. Я знал, что рано или поздно мы встретимся"... 

В этом своеобразном поединке Левин оказался очень серьезным соперником – с соответствующим опытом, осведомленностью, знанием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. В условиях международного розыска ему удалось организовать свою жизнь вместе с женой в другой стране, сохранять коммуникацию с нужными связями, создать серьезную систему защиты и противодействия выявлению его места пребывания и возможному задержанию".

Детали: Замгенпрокурора уверяет, что найти и задержать Левина было далеко не простым делом.

О спецоперации в Украине знали 4 человека: сам Трепак, генпрокурор, теперь уже бывший, Руслан Рябошапка, глава СБУ Иван Баканов. Перед выездом в Болгарию проинформировали также президента Владимира Зеленского.

Также сотрудник Офиса генпрокурора уточнил, что была изменена тактика расследования: все следственные действия, в том числе негласные, в какой-то период осуществляли исключительно прокуроры.

Трепак говорит, что информация о вероятном пребывании Левина в Болгарии у правоохранителей Украины была и раньше. Туда для розыска выезжала группа. Но такая мера, по словам замгенпрокурора, результатов не дала, поскольку информацию слили Левину и его окружению.

Замглавы ОГП добавил, Левин нашел убежище в Болгарии не случайно. Якобы клан, который существует в Херсонской области, и на который вывело дело Гандзюк, имеет "серьезные международные связи, в частности в Европе".

Предыстория:

  • 16 марта Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Темы: нападение на Гандзюк Офис генпрокурора СБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело Гандзюк: суд арестовал экстрадированного из Болгарии Левина 17 марта 2020, 19:12
В Украине экстрадировали Левина, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк 16 марта 2020, 16:24
Левина доставят в Украину 16 марта – СМИ 14 марта 2020, 16:08
Все новости
Главные новости
Китайские тесты на коронавирус уже в понедельник будут в Украине
Еще один нардеп госпитализирован "с симптомами, похожими на COVID-19"
Минздрав насчитал 6 новых случаях коронавируса, хотя Кличко говорил о 7
По прогнозу НАНУ, в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек – КГГА
Все новости
исследование

Хотите второго ребенка? Почитайте это исследование

экология

7 причин, почему нельзя сжигать листья

Поиск по сайту
Архив
Весь архів