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Продуманная спецоперация: Трепак рассказал, как в Болгарии словили фигуранта дела Гандзюк

Суббота, 21 марта 2020, 23:16

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак говорит, что Алексея Левина, подозреваемого в нападении на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, нашли и задержали в Болгарии благодаря современным технологиям и хорошо продуманной спецоперации.

Источник: интервью Трепака "Зеркалу недели" 

Прямая речь: "Доподлинно как сам факт пребывания Левина в Болгарии, так и точное его местонахождение в этой стране установили мы… С нашей информацией, а также с планом проведения спецоперации по задержанию Левина мы совместно с работниками СБУ уже и приехали в Болгарию… 

Непосредственно задерживали Левина работники правоохранительных органов Болгарии…  

Моя первая встреча с Левиным состоялась сразу после его задержания. Глянув на меня, он четко меня идентифицировал. Он сказал: "Вы – генерал Виктор Трепак. Я знал, что рано или поздно мы встретимся"... 

В этом своеобразном поединке Левин оказался очень серьезным соперником – с соответствующим опытом, осведомленностью, знанием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. В условиях международного розыска ему удалось организовать свою жизнь вместе с женой в другой стране, сохранять коммуникацию с нужными связями, создать серьезную систему защиты и противодействия выявлению его места пребывания и возможному задержанию".

Детали: Замгенпрокурора уверяет, что найти и задержать Левина было далеко не простым делом.

О спецоперации в Украине знали 4 человека: сам Трепак, генпрокурор, теперь уже бывший, Руслан Рябошапка, глава СБУ Иван Баканов. Перед выездом в Болгарию проинформировали также президента Владимира Зеленского.

Также сотрудник Офиса генпрокурора уточнил, что была изменена тактика расследования: все следственные действия, в том числе негласные, в какой-то период осуществляли исключительно прокуроры.

Трепак говорит, что информация о вероятном пребывании Левина в Болгарии у правоохранителей Украины была и раньше. Туда для розыска выезжала группа. Но такая мера, по словам замгенпрокурора, результатов не дала, поскольку информацию слили Левину и его окружению.

Замглавы ОГП добавил, Левин нашел убежище в Болгарии не случайно. Якобы клан, который существует в Херсонской области, и на который вывело дело Гандзюк, имеет "серьезные международные связи, в частности в Европе".

Предыстория:

  • 16 марта Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

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Темы: нападение на ГандзюкОфис генпрокурораСБУ
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