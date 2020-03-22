Аваков просить голів ОДА розібратися з продовольчими ринками

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав голів ОДА та міських голів вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу.

Джерело: нарада президента Володимира Зеленського з голова ОДА та міськими головами щодо запобігання поширенню COVID-19, на якій були присутні прем’єр Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба президента

Дослівно: "Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав регіональних керівників вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу.

Він розповів, що правоохоронні органи системно працюють над контролем дотримання карантину та самоізоляції, зокрема тими, хто повернувся з-за кордону".

Пряма мова Авакова: "Напередодні з-за кордону повернулося 19 тисяч людей у рамках програм евакуації українців. Їм усім надається пам’ятка про самоізоляцію на два тижні й робиться тест на коронавірус. Поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію".

Деталі: Зеленський заявив, що такі селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень. Він закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їхнього спільного вирішення.

Прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що найбільші бюджети в регіонах для боротьби із загрозою COVID-19 є там, де поєднали надходження з обласного та місцевого бюджетів, а також залучили великий бізнес. Він закликав голів ОДА та міст долучати бізнес до закупівлі необхідної медичної бази.

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