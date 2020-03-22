Аваков просит губернаторов разобраться с продовольственными рынками

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал губернаторов и мэров решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Источник: совещание президента Владимира Зеленского с председателями ОГА и мэрами по предотвращению распространения COVID-19, на котором присутствовали премьер Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба президента

Дословно: "Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы".

Прямая речь Авакова: "Накануне из-за рубежа вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию".

Детали: Зеленский заявил, что такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Премьер Денис Шмыгаль заметил, что самые большие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой COVID-19 там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал председателей ОГА и городов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

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