Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тест Вельможного на COVID-19 негативний, у сина підтвердився - джерела

Неділя, 22 березня 2020, 21:32
Тест Вельможного на COVID-19 негативний, у сина підтвердився - джерела

Лабораторний тест на інфікування коронавірусом, проведений нардепу, члену депутатської групи "Довіра" Сергію Вельможному, показав негативний результат та підтвердив інфікування в його сина.

Джерело: джерела Української правди, Вельможний та нардеп Сергій Шахов у коментарі УП, коментар Вельможного в ефірі телеканала НАШ

Деталі: За даними поінформованих джерел УП, тест Вельможному та його сину на COVID-19 було проведено повторно. 

Дослівно: "У Вельможного лабораторний тест негативний. У сина - позитивний", - зазначило поінформоване джерело. 

Деталі: Вельможний у коментарі УП зазначив, що не має інформації про результати проведеного дослідження. 

Наразі Вельможний із сином залишаються в інфекційному відділенні Олександрівській лікарні, де й проходили обстеження. 

Як повідомив нардеп у телеефірі, висока температура у його сина утримується. За його словами, після того, як стало відомо про хворобу Шахова, він перебував вдома на самоізоляції.

Симптоми захворювання з'явилися ввечері 21 березня, температура підвищилася до 38 -- 38,5 градусів, печіння у носі, ламкість у тілі, аналогічні симптоми були у його сина. 

Пряма мова Вельможного: "Я викликав швидку, лікарі провели обстеження і запропонували госпіталізацію. У лікарні здали аналізи крові, інші аналізи, а сьогодні - повторний аналіз на коронавірус. Вчора тест на коронавірус не брали. За діагностикою - підозра на це захворювання".

Деталі: Нардеп Сергій Шахов у свою чергу заявив, що тести "можуть не давати правдивий результат", при цьому додав, що "симптоми (у нього та Вельможного - ред.) однакові, і за логікою речей тут все зрозуміло".

Що передувало: 

21 березня Вельможний повідомив, що його разом з сином госпіталізовано "з симптомами, схожими на вірус COVID-19". 

Він зазначив, що перший тест на коронавірус показав негативний результат і найближчим часом тест проведуть повторно.

Нагадаємо,

  • 18 березня стало відомо, що у нардепа, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. 
  • Другою людиною, у якої виявили коронавірус в Київській області, виявилася дружина Шахова. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
  • 12 березня нардеп відвідував засідання екологічного комітету Верховної Ради, на якому були присутні ще 11 нардепів.
  • Президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, встановлено, їх буде протестовано та рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВерховна Радакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: