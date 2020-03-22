Тест Вельможного на COVID-19 негативний, у сина підтвердився - джерела

Лабораторний тест на інфікування коронавірусом, проведений нардепу, члену депутатської групи "Довіра" Сергію Вельможному, показав негативний результат та підтвердив інфікування в його сина.

Джерело: джерела Української правди, Вельможний та нардеп Сергій Шахов у коментарі УП, коментар Вельможного в ефірі телеканала НАШ

Деталі: За даними поінформованих джерел УП, тест Вельможному та його сину на COVID-19 було проведено повторно.

Дослівно: "У Вельможного лабораторний тест негативний. У сина - позитивний", - зазначило поінформоване джерело.

Деталі: Вельможний у коментарі УП зазначив, що не має інформації про результати проведеного дослідження.

Наразі Вельможний із сином залишаються в інфекційному відділенні Олександрівській лікарні, де й проходили обстеження.

Як повідомив нардеп у телеефірі, висока температура у його сина утримується. За його словами, після того, як стало відомо про хворобу Шахова, він перебував вдома на самоізоляції.

Симптоми захворювання з'явилися ввечері 21 березня, температура підвищилася до 38 -- 38,5 градусів, печіння у носі, ламкість у тілі, аналогічні симптоми були у його сина.

Пряма мова Вельможного: "Я викликав швидку, лікарі провели обстеження і запропонували госпіталізацію. У лікарні здали аналізи крові, інші аналізи, а сьогодні - повторний аналіз на коронавірус. Вчора тест на коронавірус не брали. За діагностикою - підозра на це захворювання".

Деталі: Нардеп Сергій Шахов у свою чергу заявив, що тести "можуть не давати правдивий результат", при цьому додав, що "симптоми (у нього та Вельможного - ред.) однакові, і за логікою речей тут все зрозуміло".

Що передувало:

21 березня Вельможний повідомив, що його разом з сином госпіталізовано "з симптомами, схожими на вірус COVID-19".

Він зазначив, що перший тест на коронавірус показав негативний результат і найближчим часом тест проведуть повторно.

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