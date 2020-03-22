Тест Вельможного на COVID-19 негативний, у сина підтвердився - джерела
Лабораторний тест на інфікування коронавірусом, проведений нардепу, члену депутатської групи "Довіра" Сергію Вельможному, показав негативний результат та підтвердив інфікування в його сина.
Джерело: джерела Української правди, Вельможний та нардеп Сергій Шахов у коментарі УП, коментар Вельможного в ефірі телеканала НАШ
Деталі: За даними поінформованих джерел УП, тест Вельможному та його сину на COVID-19 було проведено повторно.
Дослівно: "У Вельможного лабораторний тест негативний. У сина - позитивний", - зазначило поінформоване джерело.
Деталі: Вельможний у коментарі УП зазначив, що не має інформації про результати проведеного дослідження.
Наразі Вельможний із сином залишаються в інфекційному відділенні Олександрівській лікарні, де й проходили обстеження.
Як повідомив нардеп у телеефірі, висока температура у його сина утримується. За його словами, після того, як стало відомо про хворобу Шахова, він перебував вдома на самоізоляції.
Симптоми захворювання з'явилися ввечері 21 березня, температура підвищилася до 38 -- 38,5 градусів, печіння у носі, ламкість у тілі, аналогічні симптоми були у його сина.
Пряма мова Вельможного: "Я викликав швидку, лікарі провели обстеження і запропонували госпіталізацію. У лікарні здали аналізи крові, інші аналізи, а сьогодні - повторний аналіз на коронавірус. Вчора тест на коронавірус не брали. За діагностикою - підозра на це захворювання".
Деталі: Нардеп Сергій Шахов у свою чергу заявив, що тести "можуть не давати правдивий результат", при цьому додав, що "симптоми (у нього та Вельможного - ред.) однакові, і за логікою речей тут все зрозуміло".
Що передувало:
21 березня Вельможний повідомив, що його разом з сином госпіталізовано "з симптомами, схожими на вірус COVID-19".
Він зазначив, що перший тест на коронавірус показав негативний результат і найближчим часом тест проведуть повторно.
Нагадаємо,
- 18 березня стало відомо, що у нардепа, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
- Другою людиною, у якої виявили коронавірус в Київській області, виявилася дружина Шахова. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
- 12 березня нардеп відвідував засідання екологічного комітету Верховної Ради, на якому були присутні ще 11 нардепів.
- Президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, встановлено, їх буде протестовано та рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.