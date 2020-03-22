Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тест Вельможного на COVID-19 отрицательный, у сына подтвердился - источники

Воскресенье, 22 марта 2020, 21:32
Тест Вельможного на COVID-19 отрицательный, у сына подтвердился - источники

Лабораторный тест на инфицирование коронавирусом, проведенный нардепу, члену депутатской группы "Доверие" Сергею Вельможному, показал отрицательный результат и подтвердил инфицирование у его сына.

Источник: источники Украинской правды, Вельможный и нардеп Сергей Шахов в комментарии УП, комментарий Вельможного в эфире телеканала НАШ

Детали: По данным источников УП, тест Вельможному и его сыну на COVID-19 был проведен повторно.

Дословно: "У Вельможного лабораторный тест отрицательный. У сына - положительный", - отметил информированный источник.

Детали: Вельможный в комментарии УП отметил, что не располагает информацией о результатах проведенного исследования.

В настоящее время Вельможный с сыном остаются в инфекционном отделении Александровской больницы, где и проходили обследование.

Как сообщил Вельможный в телеэфире,  высокая температура у его сына удерживается. По его словам, после того, как стало известно о болезни Шахова, он находился дома на самоизоляции.

Симптомы заболевания появились вечером 21 марта, температура повысилась до 38 - 38,5 градусов, появилось жжение в носу, ломота в теле, аналогичные симптомы были у его сына.

Прямая речь Вельможного: "Я вызвал скорую, врачи провели обследование и предложили госпитализацию. В больнице сдали анализы крови, другие анализы, а сегодня - повторный анализ на коронавирус. Вчера тест на коронавирус не брали. По диагностике - подозрение на это заболевание".

Детали: Нардеп Сергей Шахов в свою очередь заявил УП, что тесты "могут не давать правдивый результат", при этом добавил, что "симптомы (у него и Вельможного - ред.) одинаковые, и по логике вещей, здесь все понятно".

Предыстория:

21 марта Вельможный сообщил, что он вместе с сыном госпитализирован "с симптомами, похожими на вирус COVID-19".

Он отметил, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат и в ближайшее время тест проведут повторно.

Напомним, 

  • 18 марта стало известно, что у нардепа, члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области, оказалась жена Шахова. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.  
  • 12 марта нардеп посещал заседание экологического комитета ВР, на котором также присутствовали еще 11 нардепов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто контактировал с Шаховым, установлены и будут протестированы, также им рекомендовано самоизолироваться на 14 дней.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВерховная Радакарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: