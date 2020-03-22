Тест Вельможного на COVID-19 отрицательный, у сына подтвердился - источники

Лабораторный тест на инфицирование коронавирусом, проведенный нардепу, члену депутатской группы "Доверие" Сергею Вельможному, показал отрицательный результат и подтвердил инфицирование у его сына.

Источник: источники Украинской правды, Вельможный и нардеп Сергей Шахов в комментарии УП, комментарий Вельможного в эфире телеканала НАШ

Детали: По данным источников УП, тест Вельможному и его сыну на COVID-19 был проведен повторно.

Дословно: "У Вельможного лабораторный тест отрицательный. У сына - положительный", - отметил информированный источник.

Детали: Вельможный в комментарии УП отметил, что не располагает информацией о результатах проведенного исследования.

В настоящее время Вельможный с сыном остаются в инфекционном отделении Александровской больницы, где и проходили обследование.

Как сообщил Вельможный в телеэфире, высокая температура у его сына удерживается. По его словам, после того, как стало известно о болезни Шахова, он находился дома на самоизоляции.

Симптомы заболевания появились вечером 21 марта, температура повысилась до 38 - 38,5 градусов, появилось жжение в носу, ломота в теле, аналогичные симптомы были у его сына.

Прямая речь Вельможного: "Я вызвал скорую, врачи провели обследование и предложили госпитализацию. В больнице сдали анализы крови, другие анализы, а сегодня - повторный анализ на коронавирус. Вчера тест на коронавирус не брали. По диагностике - подозрение на это заболевание".

Детали: Нардеп Сергей Шахов в свою очередь заявил УП, что тесты "могут не давать правдивый результат", при этом добавил, что "симптомы (у него и Вельможного - ред.) одинаковые, и по логике вещей, здесь все понятно".

Предыстория:

21 марта Вельможный сообщил, что он вместе с сыном госпитализирован "с симптомами, похожими на вирус COVID-19".

Он отметил, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат и в ближайшее время тест проведут повторно.

Напомним,