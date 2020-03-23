Головні новини неділі і ночі: 20 нових випадків COVID-19 у Києві, глава МОЗ про введення НС

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Понеділок, 23 березня 2020, 08:00

За добу виявлено 26 нових випадків COVID-19, 20 із яких у Києві, Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець про введення надзвичайного стану – новини, які були актуальні 22 березня.

Про коронавірус

Станом на 22:50 неділі в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків, 20 із яких у Києві.

Про НС

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану у зв'язку з поширенням коронавірусу. 

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Теми: Верховна Рада


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