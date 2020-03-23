Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости воскресенья и ночи: 20 новых случаев COVID-19 в Киеве, глава Минздрава о введение ЧП

Понедельник, 23 марта 2020, 07:00

За сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19, 20 из которых в Киеве, Министр здравоохранения Илья Емец о введение чрезвычайного положения – новости, которые были актуальны 22 марта. 

О коронавирусе

По состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.

О ЧП

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

А мы продолжаем агитировать вас на то, чтобы вы подписались на наш телеграмм канал "УП. Кляті питання". 3-5 постов в день. Только важные новости на актуальные темы. Объясняем сложные вещи простым языком. И, самое главное, с шутками на грани!

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда в связи с распространением коронавируса.

Верховная Рада готовится к внеочередному заседанию, депутаты нарабатывают ряд законопроектов.

Канцлер Германии Ангела Меркель пойдет на карантин из-за контакта с больным коронавирусом врачом.

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: