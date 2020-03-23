Главные новости воскресенья и ночи: 20 новых случаев COVID-19 в Киеве, глава Минздрава о введение ЧП

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Понедельник, 23 марта 2020, 08:00

За сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19, 20 из которых в Киеве, Министр здравоохранения Илья Емец о введение чрезвычайного положения – новости, которые были актуальны 22 марта. 

О коронавирусе

По состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.

О ЧП

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.

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Темы: Верховная Рада


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